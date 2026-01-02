Con l'inizio di un nuovo anno, rafforziamo il nostro impegno nella difesa dello stato di diritto e della società aperta. In un contesto segnato da disinformazione, propaganda e manipolazione del discorso pubblico, è fondamentale mantenere un senso critico e vigilare contro le influenze esterne e interne che minacciano i principi fondamentali della nostra democrazia. Continuiamo a lavorare insieme per preservare i valori che sostengono la nostra convivenza civile.

Cara lettrice e caro lettore, comincia un nuovo anno (auguri!) e continua con ancora più convinzione e urgenza la nostra battaglia culturale contro il bipopulismo perfetto italiano, contro la propaganda e la disinformazione, contro la manipolazione del discorso pubblico, e in difesa dello stato di diritto e della società aperta, entrambi minacciati e indeboliti da interferenze esterne e dall’aiutino di un’ampia fetta di utili idioti nostrani. Se tutto questo suona strano o fuori luogo visto che Linkiesta è un giornale, e non un partito politico, vi invito a riflettere sul ruolo dell’informazione in un contesto di attacco diretto a quel modello liberal-democratico che, con tutte le colpe che gli si possono affibbiare, ha comunque garantito pace e prosperità per ottanta anni di fila nell’emisfero occidentale, e a un certo punto anche la diffusione del benessere in intere regioni del pianeta che vivevano al di sotto della soglia di povertà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Linkiesta, e l’urgente battaglia in difesa dello stato di diritto e della società aperta

In occasione del nostro festival, dal 7 al 9 novembre a Milano, lanciamo un appello a donare a favore dell’unico giornale italiano impegnato ad arginare il bipopulismo - Linkiesta fa circolare idee, difende lo stato di diritto e si batte per far valere i dati di fatto sulle fregnacce della propaganda. linkiesta.it