L’inferno di Crans-Montana Il cellulare ritrovato l’attesa del dna | il destino spezzato di Emanuele Galeppini promessa del golf italiano

Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano, ha vissuto un destino tragico legato alla strage di Crans-Montana, dove materiali non a norma hanno trasformato una festa di Capodanno in una tragedia. La vicenda comprende anche il ritrovamento del suo cellulare e l’attesa dei risultati del DNA, elementi che contribuiscono a ricostruire un episodio di grande impatto e mistero.

Strage di Crans-Montana: le vittime e il mistero dei materiali non a norma che hanno trasformato una festa di Capodanno in una trappola di fuoco. Gli investigatori svizzeri ritengono che siano state le candele scintillanti applicate sulle bottiglie di champagne ad aver innescato l'incendio nel bar della stazione sciistica Le Constellation che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 119 durante i festeggiamenti di Capodanno.

Strage di Crans-Montana, è morto il 17enne genovese Emanuele Galeppini: il cellulare trovato tra i resti carbonizzati - Non ce l’ha fatta Emanuele Galeppini, il 17enne di origini genovesi rimasto coinvolto nel terribile incendio che ha devastato il locale svizzero Crans- msn.com

Corriere della Sera. . Emerge un nuovo video girato da uno studente francese di Economia, Ferdinand Du Beaudiez all'interno del locale di Crans Montana dove poco dopo si sarebbe sviluppato l'inferno di fuoco. Nel filmato si vedono decine di giovani che ba - facebook.com facebook

Crans Montana, Ludovico scampato alla morte per un caso: "C'era gente che bruciava e urlava come uscita dall'inferno" x.com

