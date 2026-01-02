Linda Parodo San Benedetto del Tronto | il duro mestiere di fare l’attore

Linda Parodo, attrice di San Benedetto del Tronto, si prepara a protagonizzare un cortometraggio di cinque minuti. Un progetto che valorizza la sua presenza e la sua capacità di interpretare in modo semplice e autentico, affidandosi principalmente al volto e alla capacità di mantenere la scena nel tempo. Un lavoro che evidenzia il valore di un mestiere spesso nascosto, fatto di dedizione e passione per l’arte dell’attore.

Nei prossimi mesi sarà protagonista di un cortometraggio di 5 minuti, un progetto essenziale, intimo, costruito interamente sul suo volto e sulla sua capacità di reggere il tempo dell'inquadratura. Un film breve, ma denso, dove ogni gesto conta e ogni silenzio ha un peso narrativo preciso. In questo lavoro, Linda interpreta un personaggio femminile sospeso, attraversato da una tensione interiore che non viene mai spiegata apertamente, ma lasciata emergere attraverso micro-espressioni, posture, respiri. È un tipo di recitazione che richiede maturità e controllo, e che non concede scorciatoie. Il suo approccio alla recitazione è istintivo ma disciplinato.

