Linda Parodo San Benedetto del Tronto | il duro mestiere di fare l’attore

Linda Parodo, attrice di San Benedetto del Tronto, si prepara a essere protagonista di un cortometraggio di cinque minuti. Si tratta di un progetto semplice e intimo, centrato sulla sua espressività e sulla capacità di mantenere l’attenzione dell’inquadratura. Un lavoro che richiede impegno, disciplina e sensibilità, elementi fondamentali nel percorso di chi sceglie di dedicarsi al mestiere dell’attore.

Nei prossimi mesi sarà protagonista di un cortometraggio di 5 minuti, un progetto essenziale, intimo, costruito interamente sul suo volto e sulla sua capacità di reggere il tempo dell'inquadratura. Un film breve, ma denso, dove ogni gesto conta e ogni silenzio ha un peso narrativo preciso. In questo lavoro, Linda interpreta un personaggio femminile sospeso, attraversato da una tensione interiore che non viene mai spiegata apertamente, ma lasciata emergere attraverso micro-espressioni, posture, respiri. È un tipo di recitazione che richiede maturità e controllo, e che non concede scorciatoie. Il suo approccio alla recitazione è istintivo ma disciplinato.

