L' impero italiano di Hannoun Così il corriere trasportava il denaro

L'impero immobiliare di Hannoun comprende 74 proprietà e ha generato movimentazioni finanziarie superiori ai sette milioni di euro. Tra i beni, si contano anche 560 mila euro in contanti nascosti in un garage. L'indagine rivela dettagli sulla gestione economica e le modalità di trasporto del denaro, offrendo uno sguardo approfondito sulle attività finanziarie legate a questa figura.

Un impero immobiliare composto da 74 proprietà. 560 mila euro in contanti occultati in un garage. Movimentazioni superiori ai sette milioni di euro. È il quadro, dai contorni di un thriller finanziario, delineato dall'operazione «Domino» condotta dalla Dda di Genova, che ha disarticolato un presunto sistema di finanziamento al terrorismo celato dietro iniziative di solidarietà umanitaria a favore della popolazione palestinese. Al centro dell'inchiesta, una figura ritenuta dagli inquirenti «insospettabile» e una rete di denaro contante che dall'Emilia-Romagna avrebbe alimentato direttamente le casse di Hamas.

