Lille-Rennes sabato 03 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Lille-Rennes, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 21:05, è una sfida che riporta alla memoria il passato di Bruno Genesio, ex allenatore del Lille. La partita vedrà le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati, offrendo uno sguardo completo su un incontro importante per entrambe le squadre. Un confronto che, oltre alle questioni tecniche, porta con sé anche il ricordo di passate esperienze e variabili da valutare.

Gara con il profumo dell’ex per Genesio che da allenatore del Lille affronta quel Rennes dove non ha inciso come voleva qualche anno fa. I Dogues nel frattempo sono rientrati in piena corsa per la Champions League con un gran finale di 2025, perdendo di fatto solo contro lo Young Boys in Europa League nell’ultimo mese. L’attacco è tornato a girare anche se . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Rennes (sabato 03 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Lille-Rennes (sabato 03 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Tolosa-Rennes (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lille-Rennes streaming gratis: la diretta tv live della partita; Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026 Ligue 1; Le partite di oggi: c'è Atalanta-Roma, si gioca anche all'estero e in Coppa d'Africa; Totocalcio: Atalanta-Roma e Monaco-Lione aprono il primo concorso dell'anno. Esteban Lepaul attaccante francese del Rennes, è quello che ha partecipato ha più azioni da gol in assoluto. - facebook.com facebook #Lotito e #Fabiani stanno seguendo Souffian #ElKarouani, terzino sinistro dell'Utrecht. Su di lui il Rennais, il Lille, il Feyenoord, il Bologna e alcuni club turchi. Fin qui il classe 2000, in scadenza a giugno, ha collezionato 28 presenze, 3 gol e 15 assist. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.