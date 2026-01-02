L’hanno arrestato Paura per Kate e William polizia ferma un uomo vicino alla residenza

L’arresto di un uomo vicino a Kensington Palace, dopo due tentativi di intrusione, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle residenze reali britanniche. Kate e William sono stati coinvolti indirettamente dall’evento, che sottolinea l’importanza di misure di protezione adeguate per i membri della famiglia reale. La vicenda evidenzia come le misure di sicurezza siano fondamentali per garantire la tranquillità delle residenze ufficiali.

Per ben due volte ha tentato di introdursi a Kensington Palace ed è stato arrestato, riportando l’attenzione sulla sicurezza delle residenze reali britanniche. Protagonista della vicenda è un uomo di 39 anni, che poco prima di Natale ha cercato di fare irruzione nella storica residenza londinese del principe William e di Kate Middleton. All’uomo è stata contestata l’accusa di violazione di domicilio, un reato che ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla polizia, si tratta di due episodi distinti avvenuti il 21 e il 23 dicembre 2025. In entrambe le occasioni è stato individuato nell’area di Palace Green, a Kensington, grazie alle telecamere di sicurezza che monitorano costantemente il perimetro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

