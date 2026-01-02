L' Fbi ha sventato un attentato dell' Isis la notte di Capodanno

L'Fbi ha annunciato di aver impedito un possibile attentato terroristico dell'Isis previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. L'operazione ha evitato conseguenze potenzialmente gravi, evidenziando l'importanza delle attività di prevenzione e intelligence nelle operazioni di sicurezza nazionale. Questa notizia sottolinea l'attenzione delle autorità nel monitorare e contrastare minacce terroristiche in diversi contesti.

L'Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall'agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall'Isis. Il direttore dell'agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio salvato delle vite". Fox News ha spiegato che l'obiettivo era di attaccare delle persone all'interno di un supermercato e di un fast food durante la notte di Capodanno. Un ragazzo di 18 anni di Mint Hill, una cittadina fuori Charlotte, è stato arrestato e accusato di aver tentato di fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le forze dell’ordine intensificano le misure di sicurezza di Capodanno in tutto il Paese.

