L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno in North Carolina
L’Fbi ha annunciato di aver impedito un possibile attacco terroristico in North Carolina, pianificato per la notte di Capodanno. L’intervento delle autorità ha evitato rischi per la sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze di polizia e servizi di intelligence. Questa operazione testimonia l’impegno nel prevenire minacce e tutelare la tranquillità della comunità.
(Adnkronos) – L'Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall'agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall'Isis. Il direttore dell'agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio
