L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno in North Carolina

L’Fbi ha annunciato di aver impedito un possibile attacco terroristico in North Carolina, pianificato per la notte di Capodanno. L’intervento delle autorità ha evitato rischi per la sicurezza pubblica, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze di polizia e servizi di intelligence. Questa operazione testimonia l’impegno nel prevenire minacce e tutelare la tranquillità della comunità.

