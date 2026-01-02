Vincenzo Bellini, conosciuto come Lupo, ha deciso di dedicarsi alla scrittura dopo una vita ricca di esperienze. In soli nove mesi, ha pubblicato tre libri, dimostrando passione e determinazione. A 71 anni, il suo percorso segna un nuovo capitolo, confermando come l’impegno e la curiosità possano portare a traguardi sorprendenti anche in età avanzata.

Dopo una vita intensa come poche, contrassegnata da avventure al limite del romanzesco, il cesenate Vincenzo Bellini, 71 anni, ai più noto come Lupo, si è messo a scrivere libri. Tre in nove mesi. Un vena irruenta che non sapeva neppure di possedere. Il primo s’intitola "Porca paletta! E’ arrivata la vecchiaia", il secondo "Chi l’ha detto che le donne sono migliori? Io", per il terzo, appena terminato, il titolo sarà "Se i muri potessero parlare. Storie dai muri di un’agenzia matrimoniale internazionale". Poca letteratura e tanta vita vera a cui oggi Bellini guarda da uno spicchio del lago di Lugano (a Porlezza ) dove vive con la moglie Elena, originaria di Mosca, e due figli di 21 e 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’exploit di Lupo: tre libri in nove mesi: "Ho cominciato e non mi fermo più"

Leggi anche: Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l’operazione: non può tornare subito sul ring

Leggi anche: 'Più libri più liberi', Saviano: “Invocare sabotaggio scivoloso, non ho paura dei libri”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’exploit di Lupo: tre libri in nove mesi: "Ho cominciato e non mi fermo più" - Dopo una vita intensa come poche, contrassegnata da avventure al limite del romanzesco, il cesenate Vincenzo Bellini, 71 anni, ai più noto come Lupo, si è messo a scrivere libri. ilrestodelcarlino.it