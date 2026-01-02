L' ex imprenditore alla guida della sezione pensionati di Fratelli d' Italia a Faenza | Senza storia non c' è futuro
L'ex imprenditore alla guida della sezione pensionati di Fratelli d’Italia a Faenza sottolinea l'importanza della memoria storica per costruire il futuro. Con l’apertura del nuovo anno, il partito rafforza la propria presenza territoriale, consolidando le proprie radici e puntando a un impegno continuo per la comunità locale. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo di Fratelli d’Italia nel territorio e a promuovere un dialogo costruttivo con i cittadini.
Fratelli d’Italia apre il nuovo anno rafforzando ulteriormente la propria struttura organizzativa sul territorio di Faenza. Il Consigliere Regionale FdI Alberto Ferrero ed il Consigliere Comunale FdI Andrea Monti annunciano la nomina di Luigi Fabbri come nuovo Responsabile Pensionati di Fratelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
