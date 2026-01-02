Stefanelli, ex direttore sportivo della Juventus, ha firmato con l’Empoli, club di Serie B, con un contratto fino al 2027. La sua nomina lo vede subito coinvolto in una sfida contro il Cesena, sua ex rivale. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella carriera del professionista, che ora contribuisce alla programmazione e alla crescita del club toscano.

L'Empoli ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Stefano Stefanelli. Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027. Curiosamente l'ex ds del Cavalluccio sarà subito avversario del Cesena il 10 gennaio quando i toscani arriveranno al Manuzzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - L'ex ds bianconero Stefanelli firma con un club di B ed è subito avversario del Cesena

