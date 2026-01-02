L' ex difensore del Napoli annuncia il ritiro a soli 23 anni | Ho disegnato un' altra strada

Davide Costanzo, ex difensore del Napoli, ha annunciato il ritiro dal calcio a soli 23 anni. Dopo aver percorso le giovanili azzurre e aver esordito in prima squadra durante la gestione di Spalletti, ha deciso di abbandonare la carriera sportiva. Con un messaggio sui social, ha spiegato di aver scelto un percorso diverso, lasciando alle spalle il calcio professionistico per dedicarsi ad altri progetti.

Davide Costanzo appende gli scarpini al chiodo a soli 23 anni. L'ex difensore del Napoli, che dopo la trafila nelle giovanili azzurre era approdato nel giro della prima squadra ai tempi di Spalletti, con un post social ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo le esperienze con Pro.

