L' ex assessore Diana rompe il silenzio dopo il rimpasto | Scelta miope che ignora il voto dei cittadini
Dopo il recente rimpasto nell’amministrazione comunale di Aversa, l’ex assessore Olga Diana commenta la situazione. In una nota, Diana sottolinea di voler proseguire il proprio percorso, evidenziando la fiducia ottenuta dai cittadini e la convinzione nelle proprie idee. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito sulle scelte politiche e sulla rappresentatività democratica dell’intera amministrazione.
“Vado avanti. Nonostante tutto, forte del consenso che sempre ricevo e della forza delle mie idee”. Inizia così la nota di Olga Diana, assessore uscente del Comune di Aversa, all'indomani del rimpasto nell'esecutivo normanno. “Prendo atto, con profondo rammarico, della scelta del Sindaco Franco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
