Levy e l’inferno di Gaza

Da it.insideover.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Netanyahu e Donald Trump ha suscitato molte reazioni e interpretazioni. Per alcuni, rappresenta un momento di forte collaborazione tra le due leadership, mentre altri ne sottolineano le implicazioni politiche e diplomatiche. In questo contesto, l’attualità e le tensioni legate a Gaza rimangono elementi centrali di un quadro complesso e in continua evoluzione. Analizzare questi sviluppi è fondamentale per comprendere il quadro geopolitico della regione.

“La parte pubblica dell’incontro tra Netanyahu e Donald Trump è stata delirante. Per molti israeliani, è stata una piacevole e inebriante illusione. Si può capire cosa abbiano provato. Ogni rottura con l’attuale realtà israeliana è piacevole e inebriante”. Inizia così un articolo di Gideon Levy pubblicato da Haaretz dedicato alla visita di Netanyahu a Trump, che ha definito il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca, motivo per cui è stato anche insignito del premio Israele 2026. “A Mar-a-Lago”, continua Levy, “la realtà era fuori dall’orizzonte. Due milioni di persone che arrancavano nel fango e nel freddo non c’erano più. 🔗 Leggi su It.insideover.com

levy e l8217inferno di gaza

© It.insideover.com - Levy e l’inferno di Gaza

Leggi anche: L’inferno di Gaza in presa diretta. Storie e testimonianze del dramma raccontate in ’Eppure esistiamo’

Leggi anche: In fuga dall’inferno di Gaza con la famiglia. «I nostri figli hanno ricominciato a vivere»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’accusa di Gideon Levy: “Israele criminalizza Gaza per fare pulizia etnica” - La narrazione bellicista, da “guerra totale contro i nazisti di Gaza”, prepara il terreno per una fase nuova, ancora più tragica, per i 2,3 milioni di palestinesi che sopravvivono nella Striscia. unita.it

L’accusa di Gideon Levy: “Il mondo odia gli israeliani per i crimini di Gaza” - Così ne scrive il giornalista israeliano Gideon Levy. unita.it

Gideon Levy: “A Gaza soltanto macerie e sangue” - Gaza sta per diventare una zona dove ci sarà una catastrofe umanitaria e non sappiamo chi andrà a ... rsi.ch

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.