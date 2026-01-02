Levy e l’inferno di Gaza

L'incontro tra Netanyahu e Donald Trump ha suscitato molte reazioni e interpretazioni. Per alcuni, rappresenta un momento di forte collaborazione tra le due leadership, mentre altri ne sottolineano le implicazioni politiche e diplomatiche. In questo contesto, l’attualità e le tensioni legate a Gaza rimangono elementi centrali di un quadro complesso e in continua evoluzione. Analizzare questi sviluppi è fondamentale per comprendere il quadro geopolitico della regione.

“La parte pubblica dell’incontro tra Netanyahu e Donald Trump è stata delirante. Per molti israeliani, è stata una piacevole e inebriante illusione. Si può capire cosa abbiano provato. Ogni rottura con l’attuale realtà israeliana è piacevole e inebriante”. Inizia così un articolo di Gideon Levy pubblicato da Haaretz dedicato alla visita di Netanyahu a Trump, che ha definito il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca, motivo per cui è stato anche insignito del premio Israele 2026. “A Mar-a-Lago”, continua Levy, “la realtà era fuori dall’orizzonte. Due milioni di persone che arrancavano nel fango e nel freddo non c’erano più. 🔗 Leggi su It.insideover.com

