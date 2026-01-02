Lettonia dal 1° gennaio abolita la lingua russa

Da imolaoggi.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° gennaio, in Lettonia è stata abolita la diffusione di media e programmi scolastici in lingua russa. Questa decisione prevede la cessazione delle trasmissioni dei media statali e delle lezioni di lingua russa nelle scuole, nell’ambito di un processo di riorganizzazione linguistica e culturale. La misura riflette un cambiamento importante nelle politiche linguistiche del paese, mirato a promuovere l’uso del lettone e a rafforzare l’identità nazionale.

Dal 1° gennaio, sono aboliti i media in lingua russa e le lezioni di lingua russa nelle scuole. I media statali cesseranno di trasmettere in russo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

lettonia dal 1176 gennaio abolita la lingua russa

© Imolaoggi.it - Lettonia, dal 1° gennaio abolita la lingua russa

Leggi anche: Alla faccia dei valori europei: la Lettonia vorrebbe deportare i cittadini russi che non passano l’esame di lingua

Leggi anche: Un quarto anno di Infanzia solo in lingua tedesca per chi viene da fuori. Esame in lingua per passare alla classe successiva. Nuove misure in Sudtirol

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.