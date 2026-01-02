Lettonia dal 1° gennaio abolita la lingua russa

Dal 1° gennaio, in Lettonia è stata abolita la diffusione di media e programmi scolastici in lingua russa. Questa decisione prevede la cessazione delle trasmissioni dei media statali e delle lezioni di lingua russa nelle scuole, nell’ambito di un processo di riorganizzazione linguistica e culturale. La misura riflette un cambiamento importante nelle politiche linguistiche del paese, mirato a promuovere l’uso del lettone e a rafforzare l’identità nazionale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.