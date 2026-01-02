L' esempio virtuoso del Comune di Bardolino | investimenti e stabilità fiscale con imposte invariate per il nuovo anno

Il Comune di Bardolino si distingue per una gestione equilibrata, mantenendo invariate le aliquote fiscali anche nel nuovo anno. L’amministrazione ha programmato investimenti strategici nelle opere pubbliche, garantendo stabilità e continuità nei servizi ai cittadini. Questa scelta riflette un impegno verso uno sviluppo sostenibile e una gestione finanziaria prudente, ponendo le basi per un futuro solido e affidabile per la comunità.

Bilancio approvato entro fine anno: Caltanissetta esempio di Comune virtuoso. Del Popolo: “Consegniamo ai cittadini uno strumento che permetterà di investire subito sulla città” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.