L' esempio virtuoso del Comune di Bardolino | investimenti e stabilità fiscale con imposte invariate per il nuovo anno
Il Comune di Bardolino si distingue per una gestione equilibrata, mantenendo invariate le aliquote fiscali anche nel nuovo anno. L’amministrazione ha programmato investimenti strategici nelle opere pubbliche, garantendo stabilità e continuità nei servizi ai cittadini. Questa scelta riflette un impegno verso uno sviluppo sostenibile e una gestione finanziaria prudente, ponendo le basi per un futuro solido e affidabile per la comunità.
Bardolino guarda al futuro puntando su investimenti consistenti nelle opere pubbliche e sul mantenimento della pressione fiscale invariata. È questo il quadro emerso dal recente Consiglio comunale, che ha approvato il bilancio di previsione e il programma triennale dei lavori pubblici, delineando. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Montevarchi approva il bilancio, Bucciarelli: "24 milioni di euro di investimenti, riduzione della spesa, lotta all’evasione e imposte invariate"
Leggi anche: Morciano approva il bilancio, tutte le imposte restano invariate. Fondi per cimitero e parco del Conca
L'esempio virtuoso del Comune di Bardolino: investimenti e stabilità fiscale con imposte invariate per il nuovo anno - Approvato il bilancio di previsione: tasse invariate per famiglie e imprese e un ampio programma di interventi tra Bardolino, Calmasino e Cisano ... veronasera.it
Bilancio approvato entro fine anno: Caltanissetta esempio di Comune virtuoso. Del Popolo: “Consegniamo ai cittadini uno strumento che permetterà di investire subito sulla città” - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.