L' esempio virtuoso del Comune di Bardolino | investimenti e stabilità fiscale con imposte invariate per il nuovo anno

Il Comune di Bardolino si distingue per una gestione equilibrata, mantenendo invariate le aliquote fiscali anche nel nuovo anno. L’amministrazione ha programmato investimenti strategici nelle opere pubbliche, garantendo stabilità e continuità nei servizi ai cittadini. Questa scelta riflette un impegno verso uno sviluppo sostenibile e una gestione finanziaria prudente, ponendo le basi per un futuro solido e affidabile per la comunità.

Bardolino guarda al futuro puntando su investimenti consistenti nelle opere pubbliche e sul mantenimento della pressione fiscale invariata. È questo il quadro emerso dal recente Consiglio comunale, che ha approvato il bilancio di previsione e il programma triennale dei lavori pubblici, delineando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

