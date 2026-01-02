L' entusiasmo di Chieti per il passaggio della Fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 FOTO

Venerdì 2 gennaio, Chieti ha vissuto un momento significativo con il passaggio della Fiamma olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La giornata ha coinvolto la comunità locale, lasciando un ricordo duraturo e testimonianza dell’entusiasmo della città per questo importante evento olimpico. Un’occasione per condividere valori di unità e spirito sportivo, che rimarrà impressa nella memoria collettiva di Chieti.

Tanta emozione, nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, a Chieti, per una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva della città. Una giornata in cui il centro cittadino, e non solo, si è animato per il passaggio della Fiamma olimpica, trasportata nelle strade di Chieti da 29 tedofori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

