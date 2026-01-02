L’Empoli ufficializza il nuovo direttore sportivo | dopo Gemmi arriva Stefano Stefanelli

L’Empoli annuncia Stefano Stefanelli come nuovo direttore sportivo, in sostituzione di Gemmi. Il contratto ha durata di un anno e mezzo, con l’intento di rafforzare la squadra e migliorare la posizione in classifica, attualmente ai margini dei playoff. La società punta a un percorso di crescita e stabilità per la stagione in corso.

Empoli, 2 gennaio 2026 – Un anno e mezzo di contratto e l’obiettivo di migliorare una squadra che al momento viaggia ai margini della zona play off. L’Empoli, dopo aver comunicato l’esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del suo braccio destro Perna, ha ufficializzato l’arrivo di Stefano Stefanelli, che ricoprirà lo stesso incarico dell’ormai ex dirigente. Chi è Stefano Stefanelli. Classe 1979, terminata la carriera da calciatore, nel 2016 inizia il percorso da dirigente alla Vis Pesaro, in Serie D. Nella stagione successiva il salto in Serie B al Carpi, dove ricopre il ruolo prima di direttore sportivo e poi di direttore generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Empoli ufficializza il nuovo direttore sportivo: dopo Gemmi arriva Stefano Stefanelli Leggi anche: Rivoluzione Empoli: esonerato il diesse Gemmi, al suo posto è pronto Stefano Stefanelli Leggi anche: Stefanelli riparte dalla Serie B: l’ex Juve ha firmato con l’Empoli. Contratto fino al 2027 per il nuovo direttore sportivo – FOTO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’Empoli ufficializza il nuovo direttore sportivo: dopo Gemmi arriva Stefano Stefanelli - Dopo le esperienze a Cesena e Pisa è stato il direttore dell’area scouting della Juventus con Cristiano Giuntoli ... msn.com

