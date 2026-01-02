Lei non è possibile… Chi è davvero Chiara Costanzo | cosa si scopre sulla 16enne dispersa

Chiara Costanzo, una sedicenne scomparsa a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è al centro dell’attenzione. La sua assenza ha generato preoccupazione e numerosi interrogativi tra familiari e amici. In questo articolo, analizzeremo i dettagli sulla sua vicenda, cercando di fare luce su chi sia davvero e cosa si conosca sulla sua scomparsa.

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha spezzato la leggerezza delle vacanze sulla neve, trasformando una serata tra amici in una storia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Tra i sei giovanissimi italiani ancora dispersi dopo il devastante incendio nel locale Le Constellation c'è il nome di Chiara Costanzo, 16 anni, originaria di Arona e oggi studentessa e residente a Milano, dove vive con la madre Giovanna Lanella e il padre Andrea. Il suo nome compare in quell'elenco che pesa come un macigno: quello dei ragazzi di cui non si hanno più notizie dalla notte del 31 dicembre, quando le fiamme hanno trasformato una festa di fine anno in una trappola mortale.

