Leggende Pokémon | Z-A ecco le date della Stagione 5 delle Lotte Competitive | in palio c’è Sceptilite

La Stagione 5 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A sta per iniziare, segnando un nuovo capitolo per i giocatori. Questa modalità online, molto apprezzata, offrirà nuove opportunità di sfida e preparazione. Tra le novità, in palio c’è la Sceptilite, un premio di grande interesse per gli appassionati. Ecco le date ufficiali di questa stagione, da conoscere per partecipare alle competizioni.

Con l’inizio del nuovo anno prende forma anche la Stagione 5 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A, nota modalità online molto giocata del titolo. The Pokémon Company ha ufficializzato date, regolamento e ricompense, chiarendo cosa attende gli Allenatori nelle prossime settimane ed il premio di maggior rilievo è la Sceptilite, una Megapietra esclusiva che permette la MegaEvoluzione di Sceptile. La stagione rappresenta inoltre un’occasione per recuperare ricompense passate. Come leggiamo sul sito ufficiale, la Stagione 5 delle Lotte Competitive inizierà giovedì 8 gennaio 2026 alle 07:00 (ora italiana) e terminerà alle 02:59 del 29 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

