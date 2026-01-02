Leggenda Venus Williams | giocherà agli Australian Open a 45 anni con wild card
Venus Williams, ex numero uno del tennis, parteciperà agli Australian Open a 45 anni grazie a una wild card. La campionessa statunitense torna così in campo per competere nel primo grande torneo del 2024, dimostrando ancora una volta la sua longevità e passione per il tennis. La sua presenza rappresenta un momento importante nel panorama sportivo, sottolineando l’impegno di Williams nel continuare a competere ai massimi livelli.
(Adnkronos) – Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di gareggiare – le sue parole ai canali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Venus Williams non si arrende: wild card per il WTA di Auckland a 45 anni
Leggi anche: Nick Kyrgios avrà una wild card per gli Australian Open? La Battaglia dei Sessi potrebbe aiutarlo
Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card) - A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagio ... msn.com
La leggenda Venus Williams non si ferma! Wild card a Melbourne a 45 anni per gli Australian Open 2026: prima giocherà ad Hobart - Gli organizzatori del primo Slam dell'anno hanno deciso di invitare tramite una wild card la leggenda statunitense. eurosport.it
Venus Williams torna a giocare a 45 anni: l’ultima scommessa della leggenda del tennis - A 45 anni e dopo oltre un anno lontano dalle competizioni, Venus Williams si prepara a un nuovo ritorno sul circuito. msn.com
Andrea Preti e Venus Williams: un nuovo capitolo di vita insieme Andrea Preti, attore e modello italo-danese, e la leggenda del tennis Venus Williams si sono sposati in Florida lo scorso 19 dicembre, dopo festeggiamenti eleganti che hanno coinvolto amici - facebook.com facebook
Seconde nozze per la leggenda del tennis americana. Dopo il matrimonio in Italia, a Ischia, ora Venus Williams e Andrea Preti si sposano a Palm Beach, in Florida, e per il suo giorno speciale la campionessa esibisce ben quattro look bianchi diversi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.