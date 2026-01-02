Leggenda Venus Williams | giocherà agli Australian Open a 45 anni con wild card

Venus Williams, ex numero uno del tennis, parteciperà agli Australian Open a 45 anni grazie a una wild card. La campionessa statunitense torna così in campo per competere nel primo grande torneo del 2024, dimostrando ancora una volta la sua longevità e passione per il tennis. La sua presenza rappresenta un momento importante nel panorama sportivo, sottolineando l’impegno di Williams nel continuare a competere ai massimi livelli.

(Adnkronos) – Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di gareggiare – le sue parole ai canali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

