Leggenda Venus Williams | giocherà agli Australian Open a 45 anni con wild card
Venus Williams, famosa tennista statunitense, prenderà parte agli Australian Open 2024 con una wild card. A 45 anni, questa partecipazione rappresenta un ulteriore capitolo della sua carriera, che ha segnato il tennis mondiale. La Williams si presenta nuovamente nel torneo di Melbourne, confermando il suo impegno e la passione per lo sport. La sua presenza testimonia la sua longevità e determinazione nel circuito professionistico.
(Adnkronos) – Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: “Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare – le sue parole ai canali ufficiali del torneo -. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera”. Venus Williams ha vinto in carriera 7 Slam (tra cui 5 Wimbledon), ma non è mai riuscita ad agguantare il trionfo in Australia. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Leggi anche: Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card)
Leggi anche: Venus Williams giocherà a 45 anni gli Australian Open! Wild card per l’americana, c’è il dubbio Kyrgios
Venus Williams giocherà agli Australian Open grazie a una wild card | è la più anziana di sempre; Venus Williams giocherà a 45 anni gli Australian Open! Wild card per l’americana c’è il dubbio Kyrgios.
Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card) - A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagio ... msn.com
Venus Williams immortale: wild card agli Australian Open e record - La leggenda americana Venus Williams giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l'ottava e ultima wild card femminile. tuttosport.com
Venus Williams, leggenda del tennis, torna agli Australian Open a 45 anni - Australian Open: Venus Williams, 45 anni, torna in campo grazie a una wild card. it.blastingnews.com
Andrea Preti e Venus Williams: un nuovo capitolo di vita insieme Andrea Preti, attore e modello italo-danese, e la leggenda del tennis Venus Williams si sono sposati in Florida lo scorso 19 dicembre, dopo festeggiamenti eleganti che hanno coinvolto amici - facebook.com facebook
Seconde nozze per la leggenda del tennis americana. Dopo il matrimonio in Italia, a Ischia, ora Venus Williams e Andrea Preti si sposano a Palm Beach, in Florida, e per il suo giorno speciale la campionessa esibisce ben quattro look bianchi diversi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.