Leggenda Venus Williams | giocherà agli Australian Open a 45 anni con wild card

Venus Williams, famosa tennista statunitense, prenderà parte agli Australian Open 2024 con una wild card. A 45 anni, questa partecipazione rappresenta un ulteriore capitolo della sua carriera, che ha segnato il tennis mondiale. La Williams si presenta nuovamente nel torneo di Melbourne, confermando il suo impegno e la passione per lo sport. La sua presenza testimonia la sua longevità e determinazione nel circuito professionistico.

(Adnkronos) – Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: “Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare – le sue parole ai canali ufficiali del torneo -. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera”. Venus Williams ha vinto in carriera 7 Slam (tra cui 5 Wimbledon), ma non è mai riuscita ad agguantare il trionfo in Australia. 🔗 Leggi su Seriea24.it

