Legge di Bilancio 2026 | più bonus e flessibilità per le mamme lavoratrici

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove misure rivolte alle mamme lavoratrici, con un focus su incentivi e sostegni. Tuttavia, vengono ridimensionate alcune tutele, come l’Opzione Donna, che scompare. Questa evoluzione normativa mira a favorire le lavoratrici che continuano l’attività, offrendo maggiori opportunità di flessibilità e supporto economico, in un quadro di cambiamenti che riflettono le nuove priorità del sistema previdenziale e lavorativo italiano.

Mamme lavoratrici. La Legge di Bilancio 2026 disegna un quadro chiaro: meno tutele per chi sperava in un’uscita anticipata dal lavoro (scompare Opzione Donna), ma più incentivi e sostegno di chi resta. Aumenta il bonus mamme lavoratrici, più flessibilità sul lavoro, si allargano i congedi parentali e sono confermati aiuti economici come il bonus nido e per i nuovi nati. Bonus mamme lavoratrici 2026: chi ne ha diritto e quanto vale. Il bonus mamme lavoratrici è confermato e ampliato sia nella platea sia negli importi. Il contributo è rivolto alle donne con almeno due figli, lavoratrici dipendenti o autonome, con esclusione del lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

