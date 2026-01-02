Legge di Bilancio 2026 ok definitivo | stop supplenze brevi 1.500 euro per scuole paritarie Carta valore per neodiplomati bonus libri per le superiori LO SPECIALE
La legge di Bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, con 216 voti favorevoli e 126 contrari. La normativa introduce nuovi interventi nel settore scolastico, tra cui lo stop alle supplenze brevi, un contributo di 1.500 euro per le scuole paritarie, la “Carta valore” per i neodiplomati e il bonus libri per le scuole superiori. La legge entra così in vigore senza variazioni rispetto al testo approvato dal Senato.
La Camera approva in via definitiva la legge di bilancio con 216 sì e 126 no, senza modifiche rispetto al testo del Senato. Nella giornata di lunedì 29, il governo aveva ottenuto la fiducia sul provvedimento. Nel testo definitivo sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione. La manovra include disposizioni di rilievo che interessano studenti, famiglie e personale, come l’introduzione di un contributo per l’acquisto dei libri scolastici per le scuole secondarie di secondo grado destinato alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro e l’attivazione del voucher a sostegno delle famiglie che scelgono l’istruzione paritaria, con contributi fino a 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
