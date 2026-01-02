Legge di Bilancio 2026 ok definitivo | stop supplenze brevi 1.500 euro per scuole paritarie Carta valore per neodiplomati bonus libri per le superiori LO SPECIALE

La legge di Bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera, con 216 voti favorevoli e 126 contrari. La normativa introduce nuovi interventi nel settore scolastico, tra cui lo stop alle supplenze brevi, un contributo di 1.500 euro per le scuole paritarie, la “Carta valore” per i neodiplomati e il bonus libri per le scuole superiori. La legge entra così in vigore senza variazioni rispetto al testo approvato dal Senato.

Cosa prevede la nuova legge di Bilancio 2026 – entrata in vigore il primo gennaio 2026 – in materia di istruzione e scuola?

Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, "Carta valore" per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE] - Nel testo definitivo della Legge di Bilancio sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione.

