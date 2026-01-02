Legge di bilancio 2026 bonus mamme e più fondi per famiglie e sanità | riconfermato anche lo sconto carburante

La legge di bilancio 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia prevede importanti novità, tra cui il rinnovo dei bonus mamme, maggiori fondi per famiglie e sanità, e lo sconto carburante. Con una dotazione di 6,5 miliardi di euro, l’obiettivo è sostenere lo sviluppo del territorio e migliorare i servizi per i cittadini, confermando l’impegno regionale nel promuovere un equilibrio tra investimenti e benessere sociale.

Con la manovra di bilancio 2026, la Regione Friuli Venezia Giulia consolida il proprio impegno per lo sviluppo del territorio, portando le risorse complessive a 6,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 4,1 miliardi del 2018. Di questi, 850 milioni sono destinati a nuovi investimenti.

