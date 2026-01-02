Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno

Una nuova legge bipartisan mira a migliorare la sicurezza dei ciclisti, coinvolgendo otto campioni del ciclismo nella sua stesura. Prevede l’obbligo del casco e l’uso di luci attive anche di giorno, basandosi sull’esperienza quotidiana di chi pedala. Si tratta di un intervento pratico e condiviso, che intende ridurre gli incidenti e tutelare chi si sposta in bicicletta, promuovendo una mobilità più sicura e responsabile.

Non una «proposta calata dall’alto», ma un testo costruito «a partire dall’esperienza di chi la strada la vive ogni giorno». Su due ruote: i ciclisti. Una categoria particolarmente esposta al rischio, come evidenziano i dati diffusi dall’Osservatorio Asaps: da gennaio a ottobre 2025 sono state 192 le vittime tra chi pedala per sport, lavoro o spostamenti quotidiani. È in questo contesto che il deputato di Forza Italia Roberto Pella ha depositato una proposta di legge finalizzata a introdurre misure più stringenti per la tutela della sicurezza dei ciclisti. Alla sua elaborazione hanno contribuito, accanto a prefetti e rappresentanti delle forze dell’ordine, anche otto nomi del ciclismo professionistico che hanno rappresentato l’Italia ai massimi livelli, come Vincenzo Nibali e Francesco Moser. 🔗 Leggi su Open.online

