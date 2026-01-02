A Crans-Montana, questa mattina, l’incendio ha evidenziato come fattori come l’effetto tappo, i pannelli fonoassorbenti, un soffitto basso e una scala stretta abbiano contribuito alla tragedia. La comunità si trova a fronteggiare un momento difficile, con molte domande irrisolte e famiglie in attesa di risposte. La situazione richiede un’analisi accurata delle cause e delle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Crans-Montana questa mattina si è svegliata avvolta in un silenzio ancora più assordante. È ancora i giorno delle lacrime e della disperazione, ci sono decine di genitori che non sanno nulla della sorte dei propri figli e ci sono ancora troppe domande che pretendono una risposta. All'1.30 del 1 gennaio, poco dopo aver festeggiato la mezzanotte, non è chiaro quante persone ci fossero nel piano seminterrato de Le Costellation, dove si trova la discoteca e si è sviluppata la tragedia. Tutte le testimonianze, e anche le immagini, concordano nell'individuare le stelline scintillanti attaccate al collo delle bottiglie come responsabili dell'incendio: sarebbero state avvicinate troppo al soffitto che, contrariamente a quanto si pensava ieri, è sì in legno ma rivestito di materiale fonoassorbente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'effetto tappo, i pannelli fonoassorbenti, il soffitto basso e la scala stretta: così è scattata la trappola di fuoco a Crans-Montana

