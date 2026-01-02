L’educazione civica | la sintesi che manca alla politica Lettera

L’educazione civica rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di cittadini responsabili e consapevoli. La sua corretta formulazione e diffusione sono essenziali per una partecipazione attiva alla vita politica e sociale. In questa lettera, Enrico Fortunato Maranzana evidenzia come l’educazione civica possa colmare le lacune della politica, promuovendo una società più informata e responsabile.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.