Lecce Sticchi Damiani | È stato un 2025 straordinario Vi racconto il ‘Modello Lecce’ Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo Sulla Juve…

Sticchi Damiani condivide la crescita del Lecce nel 2025, illustrando il “Modello Lecce” come chiave del successo. Riguardo a Tiago Gabriel, sottolinea che al momento non è opportuno considerare una cessione. In questa intervista, il presidente analizza le strategie di sviluppo e i progetti futuri del club, offrendo uno sguardo sincero e approfondito sulla situazione attuale e sulle prospettive del Lecce.

Sticchi Damiani si racconta: «Vi racconto il 'Modello Lecce'. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla sfida con la Juve.» Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce dal 2017, guida una società che rappresenta un unicum nel calcio italiano. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il numero uno giallorosso traccia un bilancio.

