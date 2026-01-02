Lecce Sticchi Damiani | È stato un 2025 straordinario Vi racconto il ‘Modello Lecce’ Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo Sulla Juve…

Da calcionews24.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sticchi Damiani condivide la crescita del Lecce nel 2025, illustrando il “Modello Lecce” come chiave del successo. Riguardo a Tiago Gabriel, sottolinea che al momento non è opportuno considerare una cessione. In questa intervista, il presidente analizza le strategie di sviluppo e i progetti futuri del club, offrendo uno sguardo sincero e approfondito sulla situazione attuale e sulle prospettive del Lecce.

Sticchi Damiani si racconta: «Vi racconto il ‘Modello Lecce’. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla sfida con la Juve.» Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce dal 2017, guida una società che rappresenta un unicum nel calcio italiano. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il numero uno giallorosso traccia un bilancio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lecce sticchi damiani 200 stato un 2025 straordinario vi racconto il 8216modello lecce8217 tiago gabriel non 232 il momento giusto per cederlo sulla juve8230

© Calcionews24.com - Lecce, Sticchi Damiani: «È stato un 2025 straordinario. Vi racconto il ‘Modello Lecce’. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla Juve…»

Leggi anche: Lecce, Sticchi Damiani: “Camarda? Il premio gol non esiste, è un’invenzione”

Leggi anche: Calciomercato Inter, Tiago Gabriel resta nel mirino: Sticchi Damiani avverte. «Rendimento fuori dal normale per la sua età, ma sull’interesse…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il fair-play del Lecce. Sticchi Damiani: «Non commento errori»; Sticchi Damiani: 2025 un anno bellissimo. Graziano, un dolore enorme; Sticchi Damiani: “Socio straniero? Se porta un valore aggiunto sì. Ma vi spiego…”; Domani a Lecce arriva la Torcia Olimpica. Presente anche Sticchi Damiani.

lecce sticchi damiani 200Lecce, Sticchi Damiani: «&#200; stato un 2025 straordinario. Vi racconto il ‘Modello Lecce’. Tiago Gabriel? Non è il momento giusto per cederlo. Sulla Juve…» - » Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce dal 2017, guid ... calcionews24.com

lecce sticchi damiani 200Sticchi Damiani blinda Tiago Gabriel: “Fortissimo, non andrà via a gennaio” - «Non mi sento di dire che rimarranno tutti a gennaio, sebbene questa sia la mia volontà». calciolecce.it

Lecce, Sticchi Damiani: “Ancora in corsa per la salvezza? Per noi è un privilegio” - Pochi minuti prima della partita contro la Juventus, il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha parlato così a Dazn: “La storia di Serie A del Lecce è fatta di stagioni in cui si era retrocessi già ... gianlucadimarzio.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.