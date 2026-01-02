Lecce saluta il 2026 a ritmo di Valzer | sold out per il concerto di Capodanno

Lecce si prepara a concludere il 2025 con un evento musicale speciale: il concerto di Capodanno, interamente sold out. La città, fedele alla tradizione, accoglie il nuovo anno con un’atmosfera di festa e musica, offrendo ai suoi abitanti e visitatori un momento di convivialità e speranza. Un’occasione per celebrare l’arrivo del 2026 in modo sobrio e condiviso, all’insegna della musica e della tradizione locale.

LECCE – La tradizione si rinnova e il capoluogo salentino si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno sotto i migliori auspici musicali. Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18, la cornice del Teatro Apollo ospiterà il celebre Concerto di Capodanno della Camerata Musicale Salentina, un evento che.

Lecce saluta un anno storico. E il 2026 sarà ricco di nuove sfide - News x.com

Il 31 dicembre Lecce saluta il nuovo anno con una grande notte di musica e condivisione Sul palco di Piazza Sant’Oronzo: Avvocati Divorzisti Crifiu – Community Tour Roy Paci & Aretuska Radici mediterranee, suoni internazionali e tanta energia per - facebook.com facebook

