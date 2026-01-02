Nel contesto della vigilia della sfida tra Juventus e Lecce, il focus si è spostato sulla stabilità del mercato dei salentini. La fiducia riposta in Stulic e Camarda si conferma, mentre Tiago Gabriel rimane nel roster. La conferma di questa strategia sottolinea un approccio equilibrato, con attenzione alle scelte tecniche e alla continuità, in un momento di particolare attenzione per il club giallorosso.

LECCE – La vigilia della gara di campionato tra Juventus e Lecce (sabato alle 18) è stata diversa dalle solite: invece di Eusebio Di Francesco, in sala stampa il protagonista è stato il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino.Complice la squalifica dell’allenatore dei giallorossi per due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Lecce, mercato senza strappi: fiducia in Stulic e Camarda, Tiago Gabriel resta

Leggi anche: Mercato Inter, Tiago Gabriel nella lista per la difesa: ma quanta concorrenza per il centrale del Lecce!

Leggi anche: Tiago Gabriel Inter, derby di mercato con la Juve per arrivare al centrale? Svelata la valutazione fatta dal Lecce

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce col salvagente per non perdere Ramadani, Gallo e Banda. L'opzione scaccia la scadenza - Per una realtà come quella del Lecce riuscire a programmare per anni e anni non è compito semplice, considerando che ogni stagione i salentini. tuttomercatoweb.com

Lecce: nel mercato gennaio una possibile uscita, in entrata operazioni difficili - Il mercato di gennaio del Lecce potrebbe cominciare non da un ingresso, ma da un’uscita. corrieresalentino.it

Lecce, lo stratega Gasper: si fa ammonire per proteste, squalifica senza conseguenze - Kialonda Gaspar si è reso protagonista di un episodio curioso ma tutt’altro che casuale nell’ultima gara del Lecce contro il Pisa. tuttomercatoweb.com

Corvino chiude il mercato invernale: il Lecce non farà rivoluzioni Pochi acquisti e solo funzionali al gruppo Alla vigilia di una trasferta importante, all'Allianz contro la Juve, in conferenza si presenta il capo dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino. Ed è un - facebook.com facebook