Lea 2024 Abruzzo adempiente su tutte le aree dell’assistenza sanitaria

L’Abruzzo per il 2024 si conferma pienamente conforme ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), garantendo servizi adeguati in tutte le aree previste. Questa conformità evidenzia l’impegno della regione nel mantenere standard di qualità e accessibilità nel settore sanitario, assicurando ai cittadini un’assistenza completa e uniforme. La piena aderenza ai LEA rappresenta un passo importante per il miglioramento continuo dei servizi e per la tutela della salute pubblica.

Lea 2024: Abruzzo adempiente su tutte e 3 le aree dell’assistenza sanitaria - La Regione Abruzzo, per l’anno 2024, è pienamente adempiente sui Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. regione.abruzzo.it

SANITA’: ABRUZZO ADEMPIENTE NELLE 3 AREE ASSISTENZA, VERÌ, “FRUTTO DEL LAVORO DI RIORGANIZZAZIONE” - Sulla distrettuale, valori alti si riscontrano sul tasso di ospedalizzazione in età adulta e pediatrica per diabete, scompenso cardiaco, asma e gastroenterite, a dimostrazione dell'efficienza del ... abruzzoweb.it

