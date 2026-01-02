Lea 2024 Abruzzo adempiente su tutte le aree dell’assistenza sanitaria

L’Abruzzo per il 2024 si conferma pienamente conforme ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), garantendo servizi adeguati in tutte le aree previste. Questa conformità evidenzia l’impegno della regione nel mantenere standard di qualità e accessibilità nel settore sanitario, assicurando ai cittadini un’assistenza completa e uniforme. La piena aderenza ai LEA rappresenta un passo importante per il miglioramento continuo dei servizi e per la tutela della salute pubblica.

L’Abruzzo risulta pienamente adempiente, per l’anno 2024, su tutte e tre le aree dei Lea, i livelli essenziali di assistenza sanitaria. È quanto emerge dai dati ufficiali anticipati dal ministero della Salute al Dipartimento Sanità della Regione, che saranno pubblicati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

