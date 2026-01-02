Le unghie argentate stanno vivendo un ritorno di tendenza che si preannuncia di grande impatto

Le unghie argentate stanno tornando di moda, offrendo un’alternativa raffinata e versatile per ogni occasione. La loro lucentezza discreta le rende adatte sia a look eleganti che a dettagli di stile quotidiano. Un modo semplice per aggiungere un tocco di luminosità senza eccessi, mantenendo sobrietà e raffinatezza nel proprio stile.

. Eleganti e sofisticate, queste nail art sono perfette per chi cerca un look luminoso e chic. Qualche esempio? La nail art 3D drippy si prospetta come una delle tendenze principali per il 2026, e i contorni argentati spessi sono perfetti per valorizzare questo stile. Per un tocco più caldo, si può sovrapporre una polvere cromata rosa su una base argentata metallizzata, trasformando l'effetto argentato ghiacciato in un look più morbido e sofisticato. A seguire, le unghie cat-eye in tonalità argentate sono un must di questo inverno, grazie all'effetto magnetico che crea un look luminoso e futuristico.

