Le tre volte che ho rischiato di morire su un campo da calcio
Le esperienze sportive spesso rimangono impresse nella memoria, ma a volte la realtà può essere diversa. Ricordo tre occasioni in cui ho rischiato la vita su un campo da calcio, anche se i dettagli si sono sfumati nel tempo. Come Christoph Kramer, che non ricorda la finale mondiale contro l’Argentina, anche io ho vissuto momenti intensi, tra vittorie e sconfitte, che hanno lasciato un segno indelebile.
Christoph Kramer non si ricorda di aver giocato, e vinto, una finale mondiale contro l’Argentina. Io non mi ricordo di aver giocato, fatto gol, e perso una partita di terza categoria bergamasca, contro il Real Grassobbio Next. Per la precisione, una partita valevole per il girone B di terza categoria bergamasca che si è giocata al campo Generale Umberto Utili di Bergamo. Le commozioni cerebrali possono avvenire in qualsiasi sport di contatto, in alcuni come il Football Americano o il Rugby l’argomento è da anni al centro del dibattito, ma anche sui campi da calcio capitano spesso. Basta fare una veloce ricerca per trovare decine di casi più o meno certificati di traumi cranici che hanno causato amnesie, vuoti di memoria o stordimenti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
