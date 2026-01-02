Le tre rose del deserto Dakar il camion è donna

Le Tre Rose del Deserto raccontano la storia del Ladies Dakar Team, composto da Rachele, Serena e Monica. Loro hanno fatto la storia della Dakar, partecipando come primo equipaggio italiano tutto al femminile nella sezione Classic del rally raid. Con determinazione e passione, dimostrano che il talento e la volontà possono superare ogni limite. Un esempio di impegno e di rispetto per questa prestigiosa competizione.

Si chiama Ladies Dakar Team. E loro sono Rachele, Serena e Monica che in qualche modo hanno già riscritto la storia della Dakar, presentandosi al via del rally raid (nella sezione Classic) come primo equipaggio italiano esclusivamente al femminile. Vogliamo dirla tutta? Il Ladies Team correrà in camion. Sì, un gigante immatricolato nel 1988 (da qui la partecipazione alla Dakar Classic), un Mercedes Benz Unimog 435 di Tecnosport Rally, storica realtà del comasco e punto di riferimento del raid dal 1992. Rachele Somaschini, classe 1994, pilota di rally, quattro volte campionessa italiana, realizza così il sogno-obiettivo di partecipare alla Dakar, mettendosi alla guida di un mezzo pesante che dovrà avanzare nel deserto dell' Arabia Saudita per oltre settemila chilometri.

Somaschini più forte della fibrosi cistica. Con il Ladies Team "alla Dakar senza paura" - Benz Unimog 435 del 1988 da oltre 44 quintali con 130 cavalli: "Avrò uno spazio per seguire le terapie" ... msn.com

Dakar 2026, percorso e tappe del rally in Arabia Saudita - È in programma da domani, sabato 3 gennaio, fino a sabato 17 gennaio. tg24.sky.it

