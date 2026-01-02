Le proteste in Iran si tingono di rosso | cresce il numero di morti e feriti
Le proteste in Iran continuano a causare vittime e feriti, con un aumento dei decessi segnalato da fonti ufficiali e organizzazioni per i diritti umani. I disordini scaturiti da diverse cause sociali e politiche stanno mettendo alla prova la stabilità del paese, evidenziando le tensioni che attraversano la società iraniana in questo momento.
I media e le associazioni per i diritti umani hanno fatto sapere che diverse persone sarebbero morte durante i recenti disordini in Iran. In questi giorni, le grandi proteste che hanno colpito la Repubblica Islamica negli ultimi tre anni, soprattutto a causa del peggioramento delle condizioni economiche, hanno scatenato violenze in diverse province del Paese. L’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha riferito che tre manifestanti sarebbero stati uccisi, mentre diciassette sarebbero avrebbero riportato ferite nel corso di un attacco a una stazione di polizia, nella provincia occidentale iraniana del Lorestan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Iran, il mare e le spiagge si tingono di rosso sangue: lo straordinario fenomeno
Leggi anche: Iran in fiamme, cinque giorni di proteste: sei morti
