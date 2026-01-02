Le priorità di gennaio | attacco e dubbi a centrocampo

Da forzazzurri.net 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, il Napoli si concentra sul rafforzamento del reparto offensivo e sulla risoluzione delle incertezze a centrocampo. La squadra lavora per migliorare la rosa in vista del prosieguo della stagione, valutando le strategie più opportune sul mercato. Questa fase rappresenta un momento cruciale per consolidare le ambizioni europee e mantenere alta la competitività in campionato.

Il Napoli entra nella fase calda del mercato invernale con idee più chiare sulle priorità, ma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

le priorit224 di gennaio attacco e dubbi a centrocampo

© Forzazzurri.net - Le priorità di gennaio: attacco e dubbi a centrocampo

Leggi anche: Lazio, gennaio nel mirino: attacco e centrocampo sotto osservazione

Leggi anche: Priorità centrocampo: Manna conferma l’esigenza di un innesto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

?TRASFERIMENTO AL LIVERPOOL CONFERMATO?Marc Guehi al Liverpool? Il piano di mercato dei Reds per ...

Video ?TRASFERIMENTO AL LIVERPOOL CONFERMATO?Marc Guehi al Liverpool? Il piano di mercato dei Reds per ...

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.