Le previsioni meteo di oggi 2 gennaio 2026 ad Avellino
Le previsioni meteo per oggi, 2 gennaio 2026, ad Avellino indicano cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge che interesseranno la zona durante tutta la giornata. Sono attesi circa 5 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore. Si consiglia di consultare le condizioni aggiornate prima di pianificare attività all'aperto.
A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1731m. I venti saranno al mattino.
