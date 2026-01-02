Le onde mostruose di Nazaré | la spiegazione dietro alle creste da venti metri – Il video

Le onde di Nazaré sono tra le più imponenti al mondo, con creste che raggiungono i venti metri. Questo video spiega le caratteristiche e le condizioni che generano queste onde straordinarie, mettendo in luce i fenomeni naturali che si verificano sulla costa portoghese. Un’opportunità per comprendere meglio un fenomeno naturale unico, osservato e documentato da fotografi e appassionati di tutto il mondo.

A Nazaré Ben Hartley, fotografo, ha catturato immagini spettacolari di onde mostruose, tra le più alte del mondo, che si infrangono sulla costa portoghese. La cittadina è una meta privilegiata per il surf e i suoi panorami sono conosciuti in tutto il mondo. Questa settimana però si è creato qualcosa di molto particolare. Per questo fine settimana una perturbazione favorisce la formazione di onde gigantesche che possono raggiungere facilmente i 20 metri. E già venerdì c'è stata una decisa dimostrazione del fenomeno.

