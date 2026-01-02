Le mie opere? Unione di creatività e disciplina ferrea

Davide Tramontano, nato a Piacenza nel 2000, si distingue come compositore del nuovo millennio, unendo creatività e disciplina. Con una solida formazione e un approccio rigoroso, affronta con maturità le sfide della musica contemporanea. Il 27 marzo debutterà con la sua seconda opera lirica,

È il compositore del nuovo millennio. Davide Tramontano, nato a Piacenza nel 2000 debutterà il 27 marzo con la sua seconda opera lirica “ Cronaca di un amore. Callas e Pasolini “ ai Teatri di Piacenza, libretto di Mattioli, regia di Livermore. Tramontano sa che tutti gli occhi sono puntati su di lei? "Davvero? Onestamente non mi guardo troppo intorno. Se si inizia a pensare agli occhi puntati addosso, si perde il contatto con la realtà. Bettinelli, a una domanda sulla fama, rispose: “Sono un milanese che lavora“. Non sono milanese di nascita, ma quel modo di intendere il lavoro lo sento molto vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

