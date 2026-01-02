Le maschere la ragazza col casco e le scintille vicine al soffitto | le foto dell' inizio dell' incendio in Svizzera

Le immagini dell'inizio dell’incendio a Crans-Montana mostrano le maschere, una ragazza con casco e scintille vicino al soffitto, testimoni di un evento difficile. In questa fase, la comunità attende con speranza notizie di chi potrebbe essere coinvolto, mentre si cerca di contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione e pazienza.

A Crans-Montana sarà un'altra notte di attesa e di speranza per chi ancora non ha notizie dei propri figli, familiari e amici. Ma è anche un'altra notte di indagini per le autorità cantonali e federali che stanno cercando di rimettere insieme i pezzi per capire cosa sia realmente accaduto a Le Constellation, il locale andato a fuoco la notte di Capodanno. Un punto fermo, però, è stato messo: a causare l'incendio sono state le candele scintillant i, i candellotti attaccati ai colli delle costosissime bottiglie di champagne utilizzate per festeggiare il nuovo anno, che sono stati avvicinati troppo al soffitto, ricoperto di pannelli fonoassorbent i. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

