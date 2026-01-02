Le lacrime dei piloti | Una colonna degli Scurbatt

Al Parapendio Club Scurbatt di Suello si registra un forte dolore per la tragica scomparsa di Andrea Ponzoni, 37 anni, deceduto ieri durante un’esercitazione acrobatica. La perdita del giovane pilota ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando un senso di vuoto e di riflessione sulla sicurezza e sulla passione che unisce gli appassionati di volo.

C'è un grande sgomento al Parapendio Club Scurbatt di Suello per la scomparsa di Andrea Ponzoni, il pilota di parapendio di 37 anni che ha perso la vita ieri, precipitando durante un'acrobazia. La dinamica dell' incidente che si è portato via una colonna portante dell'associazione deve essere ancora chiarita, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che, durante una manovra aerea, sia finito nella sua vela e non sia poi riuscito ad aprire il paracadute di emergenza. Quella di ieri non era nemmeno una bella giornata, nella tarda mattinata le nuvole grigie lambivano la quota del decollo dal monte Cornizzolo.

