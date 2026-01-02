Le critiche della giunta | Su sociale ed export Culicchi è impreparato

La giunta critica le dichiarazioni del consigliere Culicchi, ritenendole inattendibili e prive di fondamento. Secondo l’amministrazione, le analisi economiche e le valutazioni sull’import-export della zona non riflettono la realtà, soprattutto considerando che i servizi sociali comunali sono stati mantenuti invariati e resteranno tali anche nel prossimo futuro. La posizione ufficiale sottolinea l’impegno del Comune nel garantire continuità e stabilità nei servizi offerti ai cittadini.

"Il tentativo del consigliere Culicchi di mischiare le carte addentrandosi in una farneticante analisi economica sull'import-export della Maremma e poi sulle ricadute del bilancio previsionale, non rappresentano in alcun modo la realtà, sopratutto perché i servizi sociali offerti dal Comune sono rimasti invariati e lo rimarranno per buona parte del 2026". E' quanto dicono sindaco e assessori comunali replicando alla critiche mosse dal consigliere del Pd all'indomani dell'approvazione del bilancio di previsione per il quale la giunta rivendica "un contenimento generale delle spese che ha interessato tutti i settori dell'Amministrazione".

