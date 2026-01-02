Le città si trasformano Installazioni artistiche a Chianciano e Pienza

Le città di Chianciano Terme e Pienza ospitano nuove installazioni artistiche nell’ambito del progetto Arte Pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio attraverso interventi pubblici che coinvolgono artisti locali e internazionali, contribuendo a rinnovare gli spazi urbani e a stimolare il senso di comunità.

Il percorso di Arte Pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni, prosegue con due nuove installazioni nei Comuni di Chianciano Terme e Pienza. Il progetto coinvolge tutti e dieci i Comuni del territorio e si concretizza nella realizzazione di dieci interventi di arte pubblica – tra street art, installazioni site-specific e sculture – pensati per valorizzare spazi urbani e paesaggi del quotidiano. Tutto nasce da un processo di coprogettazione e partecipazione attiva delle comunità, ideato e curato da Gian Guido Grassi per Start Attitude e da Carolin Angerbauer per Culturing APS. Fino ad oggi sono state presentate le opere nei Comuni di Sinalunga, Montepulciano, Chiusi, Cetona e Sarteano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

