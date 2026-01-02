Le candele il fuoco la fuga A Crans-Montana il giorno dopo la strage di giovanissimi | 47 morti 6 italiani dispersi Settimane per identificare le vittime

A Crans-Montana, una serata di festa si è trasformata in tragedia a causa di un incendio in un bar affollato, durante il quale sono morte almeno 47 persone, tra cui molti giovani. La tragedia ha coinvolto anche italiani dispersi e decine di feriti, alcuni gravemente. Le autorità stanno ancora lavorando per identificare le vittime e fare chiarezza sulle cause dell’incidente in questa rinomata località sciistica svizzera.

Le candele, il fuoco, la fuga. A Crans-Montana il giorno dopo la strage di giovanissimi: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi - Per fare luce sulla possibile causa è stata aperta un’inchiesta, ma diversi resoconti di testimoni oculari puntano in un’unica direzione: L’incendio è scoppiato nel sotterraneo del bar e si sarebbe es ... msn.com

Crans Montana, cosa è sucesso? Le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans- ilmattino.it

Local Team. . Un ragazzo che era all'interno del Constellation ha raccontato di "bottiglie con le candele che fanno scintille" tenute in alto da una persona che si trovava sulle spalle di un'altra. "Ha preso fuoco tutto il condotto di areazione". Il ragazzo è riuscito a - facebook.com facebook

Il medico italiano intervenuto a Crans-Montana: 'Situazione catastrofica'. La testimone: 'Una carneficina'. Il racconto di soccorritori e presenti. 'Il fuoco appiccato da candele su bottiglie di champagne' #ANSA x.com

