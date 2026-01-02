Le candele il fuoco la fuga A Crans-Montana il giorno dopo la strage di giovanissimi | 47 morti 6 italiani dispersi Settimane per identificare le vittime
A Crans-Montana, una serata di festa si è trasformata in tragedia a causa di un incendio in un bar affollato, durante il quale sono morte almeno 47 persone, tra cui molti giovani. La tragedia ha coinvolto anche italiani dispersi e decine di feriti, alcuni gravemente. Le autorità stanno ancora lavorando per identificare le vittime e fare chiarezza sulle cause dell’incidente in questa rinomata località sciistica svizzera.
Una serata di festa che si è trasformata in un incubo: decine di vite di ventenni, almeno 47, che si erano riuniti per salutare il nuovo anno, sono state spezzate in un incendio che in un attimo ha divorato un affollato bar nella lussuosa località sciistica svizzera di Crans-Montana, provocando anche un centinaio di feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Un bilancio destinato ad aggravarsi.
