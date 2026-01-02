Le befane tornano al Winter Park Genova regalando doni e caramelle

Le befane tornano al Winter Park Genova, portando doni e caramelle per i visitatori più giovani. Dopo il successo dell’evento dedicato alle persone con disabilità, il parco prosegue con un ricco calendario di iniziative rivolte a bambine e bambini, offrendo momenti di svago e coinvolgimento in un’atmosfera accogliente e familiare.

Dopo le oltre cinquemila presenze della mattinata dedicata alle persone con disabilità, prosegue il nuovo calendario di eventi del Winter Park Genova con un'iniziativa dedicata a bambine e bambini.Martedì 6 gennaio (ore 15) a Ponte Parodi arrivano le Befane, che girano tra le giostre per regalare.

