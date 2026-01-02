Le api dell'Amazzonia diventano soggetti di diritto in Perù | una prima mondiale per un insetto

In Perù, alcune specie di api dell'Amazzonia sono state riconosciute come soggetti di diritto, una prima in assoluto a livello mondiale. Questa decisione mira a rafforzare la tutela della biodiversità, degli ecosistemi e dei saperi delle comunità indigene, sottolineando l'importanza di preservare queste specie fondamentali per l'ambiente e le attività umane.

In Perù, diverse specie di api amazzoniche diventano soggetti di diritto: una svolta storica che tutela biodiversità, ecosistemi, saperi indigeni e attività umane.

Le api dell'Amazzonia diventano soggetti di diritto in Perù: una prima mondiale per un insetto.

