Le api dell'Amazzonia diventano soggetti di diritto in Perù | una prima mondiale per un insetto
In Perù, alcune specie di api dell'Amazzonia sono state riconosciute come soggetti di diritto, una prima in assoluto a livello mondiale. Questa decisione mira a rafforzare la tutela della biodiversità, degli ecosistemi e dei saperi delle comunità indigene, sottolineando l'importanza di preservare queste specie fondamentali per l'ambiente e le attività umane.
In Perù, diverse specie di api amazzoniche diventano soggetti di diritto: una svolta storica che tutela biodiversità, ecosistemi, saperi indigeni e attività umane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Le comunità indigene chiedono al Perù di riconoscere alle api senza pungiglione il diritto di esistere e prosperare
Leggi anche: Il diritto allo studio non ha confini: gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in Perù
Le api dell'Amazzonia diventano soggetti di diritto in Perù: una prima mondiale per un insetto.
Le api dell’Amazzonia diventano soggetti di diritto in Perù: una prima mondiale per un insetto - In Perù, diverse specie di api amazzoniche diventano soggetti di diritto: una svolta storica che tutela biodiversità, ecosistemi, saperi indigeni e attività ... fanpage.it
Oggi 26 dicembre i regali diventano esche digitali Il 26 dicembre è il giorno dei resi, dei pacchi in ritardo, delle ricevute da ritrovare, delle carte da controllare. Seguitemi fino alla fine che vi spiego perché proprio in quelle ore ci rubano gli accessi più facilmente - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.