Lazise inaugura il primo punto di sbarco ufficiale del pescato sul Lago di Garda | Una garanzia per tutta la filiera

Lazise ha inaugurato il primo punto di sbarco ufficiale del pescato sul Lago di Garda, una novità significativa per la filiera ittica locale. Promosso dall’Ulss 9 Scaligera e dal Comune di Lazise, questo intervento mira a garantire trasparenza e qualità nel settore della pesca sulla costa veronese, rafforzando la filiera e migliorando i servizi per i pescatori e i consumatori della zona.

