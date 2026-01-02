Lazio triplo colpo con i soldi di Castellanos | ecco il piano per Sarri

La Lazio si prepara a rafforzare la rosa con un investimento importante, grazie ai fondi provenienti da Castellanos. La società sta pianificando con attenzione le mosse per soddisfare le esigenze di Sarri e migliorare la squadra. Di seguito, le ultime novità sul mercato biancoceleste e i dettagli sui possibili acquisti in questo periodo di trasferimenti.

La Lazio si candida ad essere uno dei club più attivi di questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime per questo reparto. E’ iniziato ufficialmente in queste ore il calciomercato invernale e diversi club stanno realizzando le prime interessanti operazioni. Uno dei club più attivi è sicuramente la Lazio che ha vissuto un’estate con il . 🔗 Leggi su Sportface.it

